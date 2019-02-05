«И тут он думает: какого чёрта я забыл в КХЛ?». Мир – о конфузе Моуринью

Понедельник – день тяжёлый. Жозе Моуринью полностью прочувствовал это русское наблюдение на своей шкуре, а точнее – на пятой точке. Видео его падения после символического вбрасывания на матче «Авангарда» и СКА в один момент облетело интернет и породило шутки со всего света.

«Когда узнаёшь, сколько забил Погба после того, как ты ушёл»

Конечно, главной темой шуток стало не только само падение, но его работа с «Манчестер Юнайтед» и другими клубами. Прозвище Моуринью – Особенный — тут же переделали на новый лад, называя тренера Смущённым и Упавшим.



«Внимательные читатели скажут, что это падение отражает его работу в «Манчестер Юнайтед» и второй приход в «Челси». Возможно, Поль Погба тоже тут замешан», — пишет NBC Sports. Полузащитник «красных дьяволов» после отставки Моуринью забил шесть голов и сделал пять передач.

«Моуринью описывает свой сезон в «Манчестер Юнайтед», — самый лаконичный комментарий. «Нынешнее состояние карьеры Моуринью».

«Помните, как Жозе Моуринью поносил победу «Арсенала» над «Тоттенхэмом» со счётом 5:4? «Это не футбол, это хоккей!». Так вот, это самое смешное, что вы увидите сегодня», — написал комментатор Fox Sports Брентон Спид.

Вспомнили и событие пятилетней давности, когда падение капитана «Ливерпуля» Стивена Джерарда в матче с «Челси» Моуринью стоило его команде победы в чемпионате Англии. «Жозе Моуринью воссоздал памятное падение Стивена Джерарда». «Ух ты. Моуринью поскальзывался больше раз, чем Стивен Джерард». «Великолепная пародия падения Джерарда. Есть вообще хоть что-то, на что этот человек не способен?».

«Сложно не засмеяться, особенно если ты фанат «Манчестер Юнайтед», но в конечном итоге мы рады, что Моуринью поднялся и с ним всё в порядке.



Надеемся, он потом тоже посмеётся над этим клипом, как сейчас смеётся весь мир», — заключил Bar Down.

«В своё первое появление на льду у Моуринью получилось сделать то, на что обычно у него уходит три сезона работы с футбольной командой – обгадиться самым унизительным образом. Возвращайся на траву, Жозе, там ты выглядишь гораздо элегантнее», — написал Deadspin.

Ошибки Моуринью на хоккее. Его падение не случайность Жозе стал легендой КХЛ.

The Telegraph отметил невозмутимость тренера: «Он поступил так, как любой бы поступил на его месте: поднялся, отряхнулся и улыбнулся, как будто ничего не случилось».

Дацюк — волшебник! Он сбил Моуринью в Балашихе, даже не тронув его Звёздный португалец выполнил стартовое вбрасывание перед матчем «Авангард» — СКА, во время которого упал на пятую точку.

Журналист ESPN Крис Питерс считает, что падение подстроил капитан СКА, которого называют Волшебником: «Меня не убедить, что Дацюк не применил свою тёмную магию».

«Какого чёрта я забыл в русской хоккейной лиге?»

«Когда в понедельник Моуринью унизительно плюхается на задницу на глазах у миллионов, становится понятно, что неделя будет хорошей», — написал футбольный болельщик из Англии Том.

«Если присмотреться, можно рассмотреть тот самый момент, когда в голову Моуринью приходит мысль: «Какого чёрта я занимаюсь рекламой русской хоккейной лиги?» — заметил новозеландский журналист Эндрю Горди.

Ну и напоследок. Вот как, по мнению пользователей «Твиттера», выглядит Жозе, выходя из дома зимой. Жестоко, жестоко.