«Адмирал» 16 часов добирался из Москвы до Владивостока

Хоккейный клуб «Адмирал» после окончания выездной серии добирался до Владивостока из Москвы на протяжении 16 часов. По приезде команду встретила делегация болельщиков «моряков». Напомним, игрокам «Адмирала» предстоит сыграть с китайским клубом «Куньлунь Ред Стар» уже завтра, 6 февраля. Начало игры — в 12:30 мск.



Сначала клуб долго не мог сесть при перелёте из Москвы в Новосибирск, самолёту два часа не разрешали посадку из-за слишком низкой температуры. Не дождавшись разрешения в Новосибирске, самолёт сел в Барнауле. Через полтора часа клуб вновь отправился в Новосибирск, где самолёт дозаправили и сменили экипаж, после чего состоялся вылет во Владивосток. Дорога заняла около 16 часов вместо планируемых девяти.



Напомним, подопечные Сергея Светлова взяли шесть очков из шести возможных во время выездной серии. «Адмирал» одержал победы над минским «Динамо» (3:2 Б), московским «Динамо» (3:0) и подольским «Витязем» (4:0). Коллектив из Владивостока сохраняет математические шансы на плей-офф с 41 очком в активе после 55 игр.

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