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Р. Давыдов — о падении Моуринью: всё на наш русский авось

Р. Давыдов — о падении Моуринью: всё на наш русский авось
Хоккей / КХЛ

Тренер вратарей сборной России Рашит Давыдов поделился мнением о ситуации с футбольным тренером Жозе Моуринью, который упал на лёд после символического вбрасывания в матче «Авангард» — СКА. Напомним, после вбрасывания португалец не удержал равновесия на ковровой дорожке и упал на лёд.

«Пригласили уважаемого человека для хорошего мероприятия, но забыли:

Обьяснить человеку процедуру символического вбрасывания с рукопожатием капитанов. Паша только успел протянуть руку для рукопожатия, а тут…

Подстраховать человека на скользком льду: никто не сопроводил человека.

Были бы сопровождающие люди, которые стояли бы на ковре, ковёр бы не вылетел из-под ног.

Всё на наш русский авось! И вышло то, что вышло!» — написал Давыдов в Facebook.

«И тут он думает: какого чёрта я забыл в КХЛ?». Мир – о конфузе Моуринью
Над Особенным посмеялись все.
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