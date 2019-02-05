«Секас, Ландо и Попинатор» — в составе «Ак Барса» от Александра Свитова

Казанский «Ак Барс» выложил шутливую версию состава на игру с нижегородским «Торпедо» по версии нападающего Александра Свитова. Напомним, ранее на тренировке с микрофоном форвард рассказал о шутливых прозвищах партнёров.

Посмотреть фото также можно в «Твиттере».



Напомним, составы на игру выглядят так:



«Ак Барс»:



Подъяпольский (Шарыченков);

Лямкин — Постма, Секач — Ландер — Азеведу;

Юдин — Манухов, Зарипов — Основин — Лукоянов;

Яруллин — Марков, Ткачёв — Попов — Галиев;

Глухов — Свитов — Михеев.



«Торпедо»:



Браст (Мольков);

Орлов — Баранцев, Паршин — Галузин — Жафяров;

Назаревич — Хольм, Варнаков — Миле — Кейлоф;

Аляев — Волченков, Саболич — Сёмин — Шенфельд;

Родионычев, Ураков — Макаренко — Веряев, Смолин.