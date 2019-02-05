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«Секас, Ландо и Попинатор» — в составе «Ак Барса» от Александра Свитова

«Секас, Ландо и Попинатор» — в составе «Ак Барса» от Александра Свитова
Хоккей / КХЛ

Казанский «Ак Барс» выложил шутливую версию состава на игру с нижегородским «Торпедо» по версии нападающего Александра Свитова. Напомним, ранее на тренировке с микрофоном форвард рассказал о шутливых прозвищах партнёров.

Посмотреть фото также можно в «Твиттере».

Напомним, составы на игру выглядят так:

«Ак Барс»:

Подъяпольский (Шарыченков);
Лямкин — Постма, Секач — Ландер — Азеведу;
Юдин — Манухов, Зарипов — Основин — Лукоянов;
Яруллин — Марков, Ткачёв — Попов — Галиев;
Глухов — Свитов — Михеев.

«Торпедо»:

Браст (Мольков);
Орлов — Баранцев, Паршин — Галузин — Жафяров;
Назаревич — Хольм, Варнаков — Миле — Кейлоф;
Аляев — Волченков, Саболич — Сёмин — Шенфельд;
Родионычев, Ураков — Макаренко — Веряев, Смолин.

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