Орсаг останется главным тренером «Слована» в следующем сезоне

Руководство словацкого хоккейного клуба «Слован» не рассматривает главного тренера Владимира Орсага главной причиной неудачных выступлений команды, сообщила пресс-служба братиславской команды. Напомним, «орлы» находятся на последнем месте в таблице и первыми в лиге потеряли шансы на участие в грядущем розыгрыше Кубка Гагарина.



«Владимир Орсаг является представителем современного поколения словацких тренеров и не рассматривается основной причиной неудач „Слована“ в нынешнем сезоне. Соглашение с Орсагом действует до 30 апреля 2019 года, после чего руководство решит ситуацию вокруг главного тренера команды на следующий сезон, но наиболее вероятно, что Орсаг останется у руля команды», — приводит слова пресс-службы ТАСС.

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