В КХЛ не замечают главного кандидата на выход. Там уже распускают лидеров

В 20-ом выпуске регулярной рубрики «Чемпионата» подводим итоги прошедшей недели в КХЛ.

Диц в «Авангарде» — это вброс. Против «Барыса» развязали войну Безумный контракт Коскинена, смелый эксперимент «Локомотива» и слухи о возвращении Дацюка в НХЛ — в хоккейной неделе с Дмитрием Ерыкаловым.

Три российских клуба – аутсайдеры рейтинга КХЛ

Главной темой недели в КХЛ стало заявление президента лиги о худших клубах рейтинга на текущий момент. Дмитрий Чернышенко рассказал о том, что сейчас главными претендентами на исключение являются «Адмирал», «Амур» и «Северсталь», а в главных аутсайдерах идёт дальневосточный клуб. При этом Чернышенко намекнул, что некие управляющие органы ставят перед ним конкретные задачи, и в вопросе исключения одной команды из КХЛ он настроен решительно.

Чернышенко назвал худший клуб в рейтинге КХЛ на текущий момент

Допустим, с идеей расставания с ещё одной командой хоккейная общественность уже смирилась, в лиге действительно есть откровенные пассажиры. Но почему в аутсайдерах оказались три российские команды? Как там оказался, например, «Амур», который ещё в прошлом сезоне играл в плей-офф, а ведь известно, что рейтинг рассчитывается на основании нескольких сезонов? Почему там есть «Северсталь», у которой никогда не было проблем с выплатой зарплаты, плюс у клуба полностью отсутствует госфинансирование? Наконец, почему худшим клубом на текущий момент назван «Адмирал», который с приходом нового руководства решил все управленческие проблемы, у команды есть стабильная аудитория, а проблемы с выплатой зарплат и премиальных остались в прошлом?

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Да, в нынешнем сезоне все эти команды не попадут в плей-офф, но разве можно судить только по эти меркам. «Северстали», «Амуру» и «Адмиралу» пришлось решать другие задачи по ходу этого сезона, но в КХЛ почему-то не замечают, что они преуспели в успешном разрешении своих насущных вопросов. В Череповце прямо по ходу чемпионата произошла грандиозная перестройка, «Адмирал» начинал сезон без легионеров, с составом уровня ВХЛ и без возможности летать на выезд на чартерных самолётах, а «Амур» не смог достойно пережить потерю главного тренера и ведущих игроков после успешного прошлого сезона. Этим командам изначально было трудно конкурировать с другими клубами, но они заканчивают нынешнюю «регулярку» с высоко поднятой головой. «Северсталь» не так давно выдала семиматчевую победную серию, «Амур» преображается с приходом Александра Гулявцева и обещает быть гораздо лучше в следующем сезоне, а «Адмирал», со своим-то составом, нередко одерживает сенсационные победы над гораздо более успешными клубами.

Обновлённый рейтинг клубов ещё можно было понять, если бы «Адмирал», «Северсталь» и «Амур» были действительно худшими в нашей лиге, но ведь это не так. По всем объективным параметрам в КХЛ есть команда, которая полностью заслужила быть тем самым лишним куском, который лига по итогам сезона собралась отрезать.

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«Слован» уже устраивает распродажу

Не совсем понятно, что в КХЛ делает «Куньлунь», но говорить об этом сейчас бессмысленно. Даже если на матчи китайской команды вообще не будут ходить зрители, а «Куньлунь» обживётся на дне Восточной конференции и не вырастит ни одного китайского игрока для сборной, эта команда всё равно останется в КХЛ до сезона-2021/22 включительно. После Олимпиады в Пекине, скорее всего, смысл нахождения «Куньлуня» в КХЛ отпадёт, но никак не раньше.



А вот зачем КХЛ нужен «Слован» — совершенно непонятно. Братиславцы влачат жалкое существование уже не один сезон, а в этом чемпионате и вовсе выглядят отвратительно. «Слован» первым потерял шансы на участие в плей-офф, хотя ясно, что их в принципе не было ещё до начала сезона. У «орлов» худшие оборона и атака в лиге. Словаки уверенно занимают последнее место в КХЛ, отставая от тех же «Амура» и «Адмирала» уже на 10 очков. В 2019 году «Слован» смог набрать первые очки только в десятой игре. Такие результаты, разумеется, не привлекают зрителя, и братиславцы в этой «регулярке» бьют антирекорды посещаемости своей арены.

Бессмысленно и беспощадно. Зачем такой «Слован» нужен в КХЛ? «Орлов» давно ждут в чемпионате Словакии, но кто-то в Братиславе мутит воду.

И как эта команда оказывается в рейтинге выше «Северстали», «Амура», «Адмирала»? «Слован» всем своим видом показывает, что в КХЛ ему совсем не место, а на прошлой неделе и вовсе стал расставаться с игроками основного состава. Братиславцев покинули голкипер Марек Чильяк и форварды Марио Лунтер и Патрик Лампер. Напомним, что перед дедлайном из «Слована» ушёл ещё и Михал Ржепик, который до сих пор идёт на втором месте в списке бомбардиров словацкой команды. Вполне возможно, что такими темпами «орлы» отпустят ещё несколько хоккеистов, и всё это будет похоже на ту распродажу, которую пару сезонов назад устраивал «Медвешчак». Вот только исключение хорватского клуба из КХЛ к тому моменту было делом решённым, а по «Словану» даже нет никаких слухов. Если КХЛ оставит братиславцев в своём составе на следующий год и при этом выгонит «Амур», «Северсталь» или «Адмирал», то это будет настоящее преступление перед российским хоккеем.

Скабелка в зоне комфорта

На прошлой неделе случилось событие, к которому «Барыс» стремился весь сезон. Астанинцы, разгромив дома «Йокерит», опередили наконец «Авангард» и заняли вторую строчку Востока. Эта позиция позволяет сыграть в первом раунде плей-офф с «Торпедо» или «Трактором», а не с «Магниткой»/«Ак Барсом», что, конечно, является большим преимуществом. Однако примечательно здесь не то, что «Барыс» взлетел так высоко – в конце концов, астанинцы уже заканчивали «регулярку» на втором месте в конференции при Ари-Пекки Селине. Важнее то, какую работу проделывает в Астане Андрей Скабелка, которого многие поспешили списать из числа топ-тренеров КХЛ после неудачного опыта с «Авангардом».

По сути, Андрей Владимирович попал в столице Казахстана в комфортные условия, подобные тем, что были у него в первые годы работы в Новосибирске, и сейчас реализует на полную мощность свой потенциал. Очевидно, Скабелке удобно работать с командами-середняками без больших болельщицких ожиданий, огромных бюджетов и постоянного давления со стороны фанатов и прессы. Но при этом у клуба Скабелки должны быть мастеровитые исполнители. В «Сибири» у Андрея Владимировича играли Йонас Энлунд, Патрик Херсли, Дмитрий Кугрышев, Ярно Коскиранта, сейчас в «Барысе» у него в распоряжении Андре Петерссон, Даррен Диц, Патрис Кормье, Брэндон Боченски. Скабелке необходимы лидеры в составе, но при этом они не должны подрывать авторитет тренера в раздевалке, проще говоря, не имеют права показывать свой характер. На этом-то Скабелка и прогорел в Омске, когда ситуация дошла до «слива» тренера. В «Сибири» и «Барысе» не держат высокооплачиваемых и сложных в общении звёзд, поэтому Андрею Владимировичу работается в командах такого уровня гораздо спокойнее.

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«Барыс» Скабелки уже вклинился в число лучших команд Востока, имеет отличные шансы остаться на втором месте конференции, а затем пошуметь в плей-офф. Помните успехи «Сибири» в сезоне-2014/15? Если сейчас «Барыс» сможет добраться до финала конференции, то в этом не будет ничего удивительного, ведь Скабелка прекрасно работает в зоне комфорта.

Будет ли «Авангард» форсировать подготовку Рямё?

«Авангард» в последнее время ощутимо лихорадит, а наибольшую тревогу перед матчами плей-офф у омских болельщиков вызывает вратарская бригада клуба. Игорь Бобков, великолепно начавший сезон, ощутимо сдал в последние месяцы, стал много пропускать с прямых бросков, проваливать начало игр, перестал выручать. Его сменщик Иван Налимов может выдать неплохой матч, но в целом остаётся очень нестабильным голкипером. Кроме того, в памяти у фанатов «ястребов» свежи впечатления из прошлого плей-офф, когда Налимов буквально провалился в воротах «Салавата» в серии с «Авангардом». Проблема первого номера на плей-офф просчитывалась ещё в сентябре, когда «ястребов» ввёл в заблуждение прогресс Бобкова, а сейчас, перед плей-офф, встала в полный рост. Но черпать ресурсы «Авангарду» неоткуда, и в Омске всё больше разговоров о восстановлении Карри Рямё, получившего травму ещё на предсезонке.



Финский голкипер, прогнозы на восстановление которого были неутешительными, недавно приступил к ледовым тренировкам, и у «Авангарда» замаячила надежда, что Рямё поможет клубу в решающих матчах. Возвращение топ-голкипера перед плей-офф – это, конечно, отличная новость, но в этой ситуации не всё так однозначно. Рямё почти полгода находился не просто без игровой практики, а без активных тренировок, его форма, даже учитывая полное выздоровление, будет далека от идеальной, и в таком состоянии он вряд ли быстро вкатится в плей-офф, где ему не будет никаких поблажек с первого же матча. В то же время Игорь Бобков играл весь сезон, и даже если разница в мастерстве между двумя голкиперами велика, она может легко нивелироваться растренированностью Рямё.

Важен и вот ещё какой момент. До плей-офф осталось чуть больше двадцати дней, а Рямё только начал кататься, очевидно, к первому раунду он не успеет набрать оптимальную форму, восстанавливаясь в рекомендованном темпе. Но если «Авангард» решит всё-таки сделать ставку на финна, то необходимо будет форсировать его подготовку, и эта спешка может быть очень опасной для здоровья хоккеиста. Не будем забывать, что эта травма – не первая в карьере Рямё, и если к его выздоровлению не отнесутся с должной бережливостью в погоне за сиюминутной выгодой, то это может поставить крест на его карьере. Что выберет «Авангард»?

Возвращение капитана

Продолжается эпопея с Павлом Дацюком и капитанской нашивкой СКА. Перед игрой питерского клуба с «Авангардом» стало известно, что Волшебник выведет свою команду на лёд спустя два месяца после потери капитанского звания. В последнее время эту роль в СКА исполнял Евгений Кетов, а в последнем матче в Новосибирске, где Кетова не было в заявке, буква С досталась Сергею Плотникову.

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Кетов пропустит около месяца из-за травмы, и сейчас капитанство в СКА возвращается к Павлу Дацюку. Это коллективное решение. За высказались как игроки команды, так и тренерский штаб, одобрил это решение и Роман Ротенберг. Самое любопытное здесь – причины, по которым Дацюк на два месяца лишился капитанского звания. Есть слух, что до отстранения от этих обязанностей Павел предпочитал молчать, вёл себя отрешённо, словом, не соответствовал званию лидера раздевалки, поэтому с него и сняли капитанские полномочия. Но за последние два месяца ситуация изменилась: Дацюк стал гораздо активнее участвовать во внутриклубных делах. Мера с лишением звания капитана возымела действие на Дацюка, пошла ему на пользу, пробудив в Волшебнике характер лидера.