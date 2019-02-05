«Салават» проведёт три матча на Дальнем Востоке игроками «Тороса» и «Толпара»

Как стало известно «Чемпионату», «Салават Юлаев» отправится на последний выезд в регулярном чемпионате КХЛ без игроков основного состава.



12 февраля уфимцы сыграют в Хабаровске с «Амуром», 14 и 16 февраля — во Владивостоке с «Адмиралом». На эти игры отправятся игроки из «Тороса» и «Толпара».



Хоккеисты «Салавата Юлаева» будут готовиться к плей-офф в Уфе без Николая Цулыгина, который, в отличие от остального тренерского штаба, отправится с командой на выезд. Такое решение клуба вызвано турнирной ситуацией. «Салават Юлаев» практически лишился шансов подняться выше 6-го места в Восточной конференции и почти недосягаем для ближайших преследователей.



Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19