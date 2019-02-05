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Стал известен состав мужской хоккейной сборной России на Универсиаду

Стал известен состав мужской хоккейной сборной России на Универсиаду
Хоккей / Прочие

Стал известен состав мужской хоккейной сборной России на Универсиаду в Красноярске, информирует официальный сайт ФХР.

Вратари: Никита Богданов (СКА-Нева), Евгений Киселев (Сокол), Никита Серебряков (Адмирал).

Защитники: Евгений Воронков (Звезда), Никита Камалов (Амур), Иван Крылов (Сокол), Вадим Кудако (Северсталь), Павел Медведев (ХК Саров), Александр Сорокин (Нефтяник), Михаил Тихонов (СКА-Нева), Андрей Чуркин (Югра).

Нападающие: Максим Джиошвили (Динамо Спб), Данила Квартальнов (СКА-Нева), Дмитрий Колготин (Зауралье), Иван Ларичев (СКА-Нева), Михаил Мальцев (СКА), Максим Мальцев (Сокол), Владислав Мисников (Сокол), Егор Морозов (Металлург Нк), Денис Орлович-Грудков (СКА-Нева), Игорь Руденков (Амур), Александр Тридчиков (Челмет), Вячеслав Шевченко (Сокол).

Штаб сборной: глава штаба — Роман Ротенберг, генеральный менеджер — Сергей Гомоляко, главный тренер — Владислав Хромых, тренер — Игорь Ефимов, тренер — Андрей Никишов, тренер — Денис Баев, тренер вратарей — Роман Кривомазов.

Мужская студенческая сборная России сыграет в группе со сборными Словакии, Японии, США, Венгрии и Чехии.

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