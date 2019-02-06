«Сент-Луис» обыграл «Флориду», у Тарасенко передача, у Дадонова «-2»

«Сент-Луис Блюз» победил «Флориду Пантерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Би-Би-энд-Ти-центр» в Санрайзе и закончилась со счётом 3:2 (0:1, 0:0, 3:1) в пользу гостей. Эта победа стала для «Блюз» третьей кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Победную шайбу в концовке третьего периода забросил защитник Винс Данн. В составе победителей голами также отметились Колтон Парэйко и Райан О'Райлли. За «Флориду» забросили Хенрик Боргстрём и Александр Барков.

Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко провёл на льду 18 минут 20 секунд, нанёс 4 броска в створ ворот, отметился передачей и окончил матч с показателем полезности «+1». Иван Барбашёв очков не набрал. Форвард «Флориды» Евгений Дадонов окончил матч с показателем «-2».

В параллельном матче «Баффало Сэйбрз» по буллитам обыграл «Миннесота Уайлд» — 5:4 Б (1:0, 2:3, 1:1, 0:0, 1:0).