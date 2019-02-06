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«Сент-Луис» обыграл «Флориду», у Тарасенко передача, у Дадонова «-2»

«Сент-Луис» обыграл «Флориду», у Тарасенко передача, у Дадонова «-2»
Хоккей / НХЛ

«Сент-Луис Блюз» победил «Флориду Пантерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Би-Би-энд-Ти-центр» в Санрайзе и закончилась со счётом 3:2 (0:1, 0:0, 3:1) в пользу гостей. Эта победа стала для «Блюз» третьей кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Победную шайбу в концовке третьего периода забросил защитник Винс Данн. В составе победителей голами также отметились Колтон Парэйко и Райан О'Райлли. За «Флориду» забросили Хенрик Боргстрём и Александр Барков.

Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко провёл на льду 18 минут 20 секунд, нанёс 4 броска в створ ворот, отметился передачей и окончил матч с показателем полезности «+1». Иван Барбашёв очков не набрал. Форвард «Флориды» Евгений Дадонов окончил матч с показателем «-2».

В параллельном матче «Баффало Сэйбрз» по буллитам обыграл «Миннесота Уайлд» — 5:4 Б (1:0, 2:3, 1:1, 0:0, 1:0).

НХЛ - регулярный чемпионат
06 февраля 2019, среда. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
2:3
1:0, 0:0, 1:3
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 – Боргстрём (Ватрано, Экблад) – 18:55 (5x4), 2:0 – Барков (Хоффман, Яндл) – 40:30 (5x4), 2:1 – Парэйко (Сундквист) – 43:05 (5x5), 2:2 – О'Райлли (Шенн, Тарасенко) – 51:09 (5x5), 2:3 – Данн – 56:07 (5x5)
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