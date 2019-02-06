Сможет ли «Адмирал» выиграть четвёртый матч подряд?

Сегодня, 6 февраля, в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги будет сыгран один матч. «Чемпионат» предлагает своим читателям спрогнозировать итог встречи:

— «Адмирал» — «Куньлунь Ред Стар»

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Подопечные Сергея Светлова взяли шесть очков из шести возможных во время выездной серии. «Адмирал» одержал победы над минским «Динамо» (3:2 Б), московским «Динамо» (3:0) и подольским «Витязем» (4:0). Коллектив из Владивостока сохраняет математические шансы на плей-офф с 41 очком в активе после 55 игр.