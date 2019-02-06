Илья Ковальчук признан третьей звездой дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте объявила имена троих лучших хоккеистов завершившегося игрового дня.

Главной звездой дня стал форвард «Бостон Брюинз» Патрис Бержерон, оформивший дубль в игре с «Нью-Йорк Айлендерс» (3:1). Канадец стал пятым игроком в истории «мишек», кто провёл за команду 1000 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ – после Рэя Бурка (1518), Джонни Бьюсика (1436), Дона Суини (1052) и Уэйна Кэшмэна (1027).

Второй звездой назван нападающий «Монреаль Канадиенс» Брэндан Галлахер, набравший 3 (2+1) очка в игре с «Анахайм Дакс» (4:1).

Замкнул тройку лучших нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук, забросивший шайбу в матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (5:1). Это был первый матч Ковальчука с его бывшей командой.