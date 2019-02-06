Как стало известно «Чемпионату», «Спартак» будет проводить домашние матчи плей-офф на «ЦСКА-Арене». Ранее сообщалось, что московский клуб не может договориться о месте проведения матчей.

В регулярном чемпионате КХЛ красно-белые также принимают своих соперников на «ЦСКА-Арене». Подопечные Алексея Жамнова занимают шестое место в Западной конференции, набрав 64 очка после 57 матчей.

Розыгрыш Кубка Гагарина в Западной конференции стартует 25 февраля. Первые два матча а также, в случае необходимости, пятый и седьмой проводятся на площадках клубов, имеющих более высокий номер посева.

В 11-м чемпионате КХЛ принимают участие 25 клубов из России, Беларуси, Казахстана, Китая, Латвии, Словакии и Финляндии. Турнир стартовал 1 сентября 2018 года и завершится не позднее 25 апреля 2019 года финальной серией плей-офф, по итогам которой определятся все лауреаты чемпионата.



