И. Воробьёв — о составе сборной: посчитали нужным вызвать лидеров других клубов

Главный тренер сборной России Илья Воробьёв объяснил, почему в национальную команду вызваны только по два игрока из ЦСКА и СКА.

«По два игрока ЦСКА и СКА? Во-первых, у нас две сборные. В олимпийской побольше из этих двух клубов. Мы посчитали нужным вызвать лидеров из других клубов. Есть ярославские ребята, есть лучшие ребята из молодёжной сборной. Это говорит о нашей эффективности. Мы готовим игроков и следим за всеми возрастами.

Думали вызвать Романова, но посчитали, что он больше игрового времени получит в олимпийской сборной. Защитника сложнее сразу вводить в первую сборную. Что касается вызова Мищенко, то он лидер своего клуба по игровому времени", — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.