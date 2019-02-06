Третьяк: Ковальчука я бы взял на ЧМ, Горди Хоу до 50 лет нормально играл

Президент ФХР Владислав Третьяк прокомментировал возможное приглашение нападающего «Лос-Анджелес Кингз» Илью Ковальчука в сборную России на майский чемпионат мира.



«Ковальчук — профессионал своего дела. Я очень рад, что он обретает форму, потому что ему дали играть. Одно время он как-то не играл, его неправильно использовали. Если вы берёте в команду такого мастера, то должны его использовать по полной программе. Надо найти партнёров, кто ему мог бы шайбу дать, чтобы он чувствовал себя уютно. Посмотрим, что будет дальше. Если «короли» не попадут в плей-офф, мы бы в сборную его, конечно, взяли.



Обновление сборной в новом олимпийском цикле, ветераны сходят со сцены? Горди Хоу, например, до 50 лет играл в сборной Канады. Против нас он играл в 1974 году и картины не портил. Всё зависит от спортсмена, от его травм, от подготовки, настроя. Самое главное, чтобы у него хватило сил и желания играть. Как играть — это другое дело. Вспомните Фёдорова в Квебеке, он был как батяня. На него все смотрели, как он готовился, как он ходил в шапочке. Вот это профессионал. Так же сейчас на Дацюка смотрят. В команде должен быть батяня.



Я не тренер, но я бы лично Ковальчука взял. Вряд ли «Лос-Анджелес» попадёт в плей-офф, но всё бывает. Я бы его взял, он игрок, он всегда приносит победу. К Олимпиаде он действительно готовился», — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Вышински: не надо «букать» Ковальчуку. Его отъезд из «Дэвилз» спас многих людей