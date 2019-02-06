Экс-тренер «Магнитки» Пол Морис установил рекорд НХЛ

«Сан-Хосе Шаркс» победил «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс» в Виннипеге и закончилась со счётом 3:2 ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 1:0) в пользу гостей. По ходу матча «Виннипег» дважды вёл в счёте, но оба раза не смог удержать преимущество.

Для главного тренера «Джетс» Пола Мориса эта игра стала 1500-й в НХЛ. Экс-тренер магнитогорского «Металлурга» установил рекорд НХЛ, став самым молодым тренером в истории лиги, кому покорился этот рубеж. Морис провёл юбилейный матч в возрасте 52 лет.

В 55 лет рубежа в 1500 игр достигнул Барри Тротц, в 58 — Джоэль Кенневилль, в 60 — Эл Эрбур и Скотти Боумэн. Позже всех эту отметку преодолел Кен Хичкок — 66 лет.