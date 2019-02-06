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Денисенко: стараюсь не думать о дисквалификации в КХЛ, для себя я выводы сделал

Денисенко: стараюсь не думать о дисквалификации в КХЛ, для себя я выводы сделал
Хоккей / КХЛ

Нападающий «Локомотива» и сборной России Григорий Денисенко прокомментировал дисквалификацию в КХЛ, а также поделился впечатлениями от пребывания в национальной команде.

«Отличные впечатления от пребывания в сборной. О дисквалификации в КХЛ стараюсь не думать, неприятно, конечно, для себя я выводы сделал. В Ярославле будет хорошая атмосфера, там отличные болельщики, будет приятно сыграть на родной арене. Постараюсь не нервничать, хотя тренеры пока не сказали, кто будет играть. „Локомотив“ — базовый клуб сборной? Не чувствуется этого, если было бы 10 человек, тогда да», — передаёт слова Денисенко корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.

Ранее спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги дисквалифицировал нападающего «Локомотива» на два матча.

Форвард «Локомотива» Денисенко дисквалифицирован на два матча
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