Кузьменко: не просил руководство ЦСКА об обмене, но сейчас ни о чём не жалею

Нападающий СКА и сборной России Андрей Кузьменко поделился эмоциями от третьего подряд вызова в национальную команду на этап Евротура и рассказал, как воспринял обмен в питерский клуб из ЦСКА.

«Когда только узнал, что еду в сборную со Светлаковым и Окуловым, сразу же им написал, скрин сделал с телефона. Говорю им, в хоккей вместе поиграем. В ЦСКА всё-таки прошлый сезон весь вместе провели. Эмоции от вызова в сборную, как всегда, положительные, рад, что приехал сюда, получаю удовольствие от общения, от всего. Ребят многих знакомых увидел. Готов ли к указаниям капитана Шипачёва? Конечно, буду слушать старших и опытных. Не ощущаю себя ветераном сборной, я самый молодой практически в команде. Третий подряд вызов на Евротур – это аванс, приятно, разумеется, что вызывают в национальную команду, но надо доказывать свою состоятельность от игры к игре. Нет, Евротуром не пресытился.

Как оцениваю сезон в СКА? Первые 20 игр было очень тяжело, новая команда, новые игроки, но коллектив помогал, сейчас всё более-менее хорошо, у нас отличная тройка, остаётся только показывать результат. Болельщики не могут простить руководству ЦСКА мой переход? Так это же не я просил руководство об этом. Но ни о чём не жалею, я не тот человек, который будет думать о прошлом, капать себе на мозги. Что случилось, то случилось. Светлаков закисает в ЦСКА? Сейчас-то он хорошо играет, что вы на него наговариваете. Андрей пробьётся, он человек с сильным характером, у него всё нормально будет», — передаёт слова Кузьменко корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.