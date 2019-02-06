Маккензи: Панарин заинтересован в переходе в любую команду из штата Флорида

Известный инсайдер Боб Маккензи поделился мнением о будущем нападающего «Коламбус Блю Джекетс» Артемия Панарина.
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«На мой взгляд, существует огромный список команд, где мог бы продолжить карьеру Панарин. Насколько я понимаю, хоккеист заинтересован в переходе в любой клуб из штата Флорида. Кроме того, он может оказаться в крупной команде восточного побережья, к примеру, в «Рейнджерс».
Были признаки того, что Панарин может вернуться в ряды «Чикаго Блэкхоукс». Не думаю, что Артемия привлекает вариант с канадскими командами, хотя ему нравится идея с переходом в клуб «Оригинальной шестёрки». Я бы не стал исключать вариант с «Детройтом» с учётом того, что в прошлом российские игроки регулярно защищали цвета этого клуба. У Панарина обширный список, но мне кажется, что для 10-12 команд лиги двери уже закрыты», — рассказал Маккензи в эфире Winnipeg’s TSN.
Контракт 27-летнего Панарина с «Коламбусом» истекает 1 июля 2019 года. В этом сезоне Артемий провёл 50 матчей в «регулярке» и набрал 60 (20+40) очков.