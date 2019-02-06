«Авангард» продаёт билеты на игру с «Сибирью» с упоминанием Моуринью в промокоде

«Авангард» приступил к продаже билетов на заключительный домашний матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Сибирью». Игра пройдёт в Балашихе 22 февраля.



Пресс-служба омского клуба сообщает, что до 14 февраля приобрести билеты можно с 30-процентной скидкой по специальному промокоду Kover_Moura.

Посмотреть фото можно на странице «Авангарда» в «Инстаграме».



Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью посетил домашний матч «ястребов» со СКА. Перед игрой португальский специалист произвёл символическое вбрасывание, а затем оказался в центре курьёза. Моуринью упал, не удержав равновесия на ковровой дорожке.



Португалец в декабре покинул пост главного тренера «МЮ». Он известен по работе с португальским «Порту», мадридским «Реалом», миланским «Интером» и лондонским «Челси».