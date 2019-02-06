Тренер по физподготовке Ковальчука: Илья легко может играть в НХЛ ещё лет пять

Специалист по физподготовке Александр Трошин, работающий с нападающим «Лос-Анджелес Кингз» Ильёй Ковальчуком, назвал сильные стороны хоккеиста.



«Илья в это межсезонье тренировался у Юрия Жданова в СКА. Потом у Павла Маркидана. А в концовке обратился ко мне, чтобы я составил ему непосредственно план подготовки к сезону. Я не мог долго работать с Ильёй, и с ним занимался мой помощник Александр Кофанов — тренер по физподготовке из молодёжной и юниорской сборной России.



Ковальчук в спринте показал такой же результат, как и в лучшие годы. А в беге на выносливость вообще улучшил свой результат на пять минут. Это великолепно! Готовность к сезону у него очень высокая. Знаю, как Илья относится к своему организму. Опуститься ниже своего уровня никак не может. В работе даст фору любому 20-летнему. Человек-машина. Я уже два десятка лет не вижу спортсменов, которые могли бы тренироваться как он. Есть ребята сильные, выносливые, быстрые. Но если говорить о том, чтобы эти качества были в комплексе, таких хоккеистов почти нет. Уникум!



Когда Ковальчук получил травму, конечно, в такой паузе можно бы чуть растерять форму. Это ведь была инфекция, она может разнестись по всему телу. Особо тренироваться нельзя. Но за две-три недели эту форму можно вернуть, что Илья и сделал. Сами посмотрите, он играет хорошо, и по физике выглядит очень прилично. Он может легко выступать в НХЛ ещё минимум лет пять. Если захочет!» — приводит слова Трошина официальный сайт НХЛ.

«Это просто Kovalsuck». Ковальчук забил тем, кто его ненавидит Это должно было случиться.