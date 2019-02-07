Хёрнквист: Кросби всегда будет игроком «Питтсбурга», он войдёт в Зал славы

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Патрик Хёрнквист поделился мнением о капитане команды Сидни Кросби.

«Он является капитаном команды в течение многих лет. Он всегда будет игроком „Пингвинз“, войдёт в Зал славы и в историю лиги, как один из лучших хоккеистов. За ним очень интересно наблюдать. Он очень много делает для команды и партнёров», — цитирует Хёрнквиста официальный сайт НХЛ.

Выйдя на лёд в игре с «Флоридой Пантерз», Кросби сравняется с Марио Лемье по количеству игр в составе «Питтсбурга». Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин, вероятнее всего, не примет участия в матче. Помимо этого, с «Пантерз» может не сыграть и основной вратарь «Питтсбурга» Мэтт Мюррей. У него подозрение на травму верхней части тела.