Варламов: горжусь, что у России есть такой игрок, как Овечкин

Голкипер «Колорадо Эвеланш» Семён Варламов прокомментировал рекорд капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который стал самым результативным российским хоккеистом в истории НХЛ.

«Я горжусь, что у России есть такой игрок, как Овечкин. С самого начала, как он стал играть в хоккей, все говорили, что он будет следующим Сергеем Фёдоровым или другим знаменитым игроком из России. С юного возраста люди знали, насколько он хорош», — цитирует Варламова официальный сайт НХЛ.

Овечкин отметился результативной передачей в домашнем матче с «Ванкувер Кэнакс» (3:2), и теперь на его счету 1180 (644+536) баллов за карьеру. У Сергея Фёдорова на одно очко меньше, при этом знаменитый форвард сыграл на 193 матча больше, чем Овечкин.