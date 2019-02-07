Голкипер «Рейнджерс» Георгиев: волевая победа в игре с «Бостоном» — большое дело

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз» (4:3 Б). По ходу третьего периода подопечные Дэвида Куинна уступали со счётом 1:3. Российский вратарь отбил 27 бросков из 30, а также отразил шесть буллитов из семи.

«Важная победа. В прошлой игре мы упустили преимущество, так что сегодняшняя волевая победа — это большое дело», — цитирует Георгиева официальный сайт НХЛ.

«Победить, уступая в счёте 1:3, особенно приятно. Сейчас для нас важна каждая победа. Мы много работаем и в последние пару недель получаем за это вознаграждение. Надо продолжать в том же духе», — прокомментировал победу автор одной из шайб Мика Зибанеджад.