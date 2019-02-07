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Зибанеджад — о волевой победе над «Бостоном»: так выигрывать особенно приятно

Зибанеджад — о волевой победе над «Бостоном»: так выигрывать особенно приятно
Хоккей / НХЛ

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанеджад поделился впечатлениями от волевой победы во встрече с «Бостон Брюинз» (4:3 Б). «Рейнджерам» удалось отыграться со счёта 1:3 и выиграть.

«Победить, уступая в счёте 1:3, особенно приятно.Сейчас для нас важна каждая победа. Мы много работаем, и в последние пару недель получаем за это вознаграждение. Надо продолжать в том же духе», — приводит слова шведского нападающего официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Это 102-й случай в текущем сезоне НХЛ, когда команда отыгрывает две шайбы и побеждает. После 822 игр чемпионата только дважды в истории НХЛ было больше.

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