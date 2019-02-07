Холланд: я всё время на телефоне и выясняю, нужны ли кому игроки «Детройта»

Генеральный менеджер «Детройт Ред Уингз» Кен Холланд рассказал о селекционных планах команды.



«Я всё время на телефоне, выясняю, что люди думают о наших хоккеистах. Нужны ли им наши ребята? Если у меня есть хоккеист и никто не намерен дать за него цену, которая бы устроила нас, конечно, я продлю с ним контракт. Но если кто-то готов заплатить, пусть даже не так много, как мне того хотелось бы, мы присмотримся к предложению.



Даже если мы продлим контракты с некоторыми нашими игроками, у нас всё равно останется место под потолком зарплат. Так что мне не надо менять игроков, чтобы освободить средства. Они у нас есть, и мы можем выйти на рынок свободных агентов летом этого года», — цитирует функционера официальный сайт лиги.

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