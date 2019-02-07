Боченски и Фрэттин вернулись к тренировкам после жёсткого столкновения

Нападающие астанинского «Барыса» Брэндон Боченски и Мэттью Фрэттин вернулись к тренировкам с командой, сообщили «Чемпионату» в пресс-службе клуба. Хоккеисты не выходили на площадку, но приняли участие в работе на велотренажёрах.



Напомним, в первом периоде встрече с «Салаватом Юлаевым» Боченски и Фрэттин на огромной скорости столкнулись друг с другом и не смогли продолжить игру.



В текущем сезоне Боченски набрал 32 очка (14 шайб + 18 голевых передач) в 39 играх, Фрэттин выходил на лед в 52 матчах и имеет в активе 39 очков (17+22).



Посмотреть видео игрового столкновения Боченски и Фрэттина можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.



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