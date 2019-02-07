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Сборная России одолела Финляндию по буллитам в первой игре этапа Евротура

Сборная России одолела Финляндию по буллитам в первой игре этапа Евротура
Хоккей / Евротур

Сборная России обыграла Финляндию в первом матче Шведских хоккейных игр, встреча завершилась со счётом 3:2 Б.

Счёт во встрече был открыт уже на 29-й секунде, заброшенной шайбой отметился нападающий финской команды Нико Оямяки. На 5-й минуте подопечные Ильи Воробьёва сумели восстановить равновесие на табло, гол в свой актив записал Илья Михеев. Второй период прошёл без голов. На 45-й минуте сборная России сумела выйти вперёд — точный бросок удался Михееву, оформившему дубль. За семь секунд до конца основного времени финны сумели сравнять счёт — кистевым броском в девятку угодил Микко Лехтонен. В овертайме голов забито не было, а в серии буллитов сильнее оказалась команда россиян, победный бросок реализовал Дмитрий Кагарлицкий.

Еврохоккейтур
07 февраля 2019, четверг. 19:30 МСК
Россия
3 : 2
1:1, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0
Финляндия
0:1 – Оямяки (Лехтонен, Юнттила) – 00:28 (5x5), 1:1 – Михеев (Зернов, Шумаков) – 04:06 (5x5), 2:1 – Михеев – 44:05 (5x5), 2:2 – Лехтонен (Эронен, Няттинен) – 59:51 (6x5), 3:2 – Кагарлицкий – 65:00 ( ПБ)

Календарь матчей Еврохоккейтура

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