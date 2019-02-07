Бадюков: Кадейкин — кандидат на чемпионат мира, он способен ещё прибавить

Двукратный обладатель Кубка Гагарина эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков подвёл итоги победы России (3:2 Б) в матче Евротура с Финляндией.



«Домашние матчи для нашей сборной, особенно первый матч на этапе Евротура, всегда проходят очень тяжело. После КХЛ внедриться в атмосферу быстрого европейского хоккея тяжеловато. Первая игра всегда проходит скомканно и неравно. Тем более в Ярославе, где все ждали только победы. Хотелось сыграть первым номером, поначалу было заметно нервное состояние. Потом освоились и, самое интересное, в ходе всего матча все играли в равной степени правильно. Шайбы, которые финны забросили в первой и в последней смене, абсолютно не показательны.



Кадейкин – универсальный игрок, он и Телегина на фланге прекрасно заменил на Кубке Первого канала, и сейчас в меньшинстве с Никонцевым в паре хорошо отыграл. Кадейкин создаёт моменты, правильно использует свои габариты. После перехода из Ярославля в Уфу ему позволили играть более креативно, и он это воспринял как некий вызов. Этот парень может играть не только в закрытый хоккей, но и забрасывать красивые шайбы. Он неоднократно доказывал, что креатив в нём присутствует. Думаю, он способен ещё прибавить, и тренерский штаб и дальше будет его использовать как одного из кандидатов на поездку на чемпионат мира.



Зачем Шумаков бросал по пустым воротам? Когда находишься под прессингом после выигранного вбрасывания, либо у тебя соперник выбивает шайбу и ты окажешься крайним, либо ты должен проброситься. Он решил бросить по воротам. Не попал. Не стоит его обвинять в этой ситуации. Даже в пропущенной шайбе в конце финский защитник просто здорово попал. Плюс был трафик перед воротами.



Лучшим игроком матча назвал бы Коновалова. Парню 20 лет, у него большое будущее. Он чувствует ответственность, его уже привлекают в сборную. Думаю, в будущем он встанет на уровень Шестёркина и Сорокина, это будущее нашего хоккея, надо его использовать. Ярославль может по праву гордиться, что его школа так работает», — сказал Бадюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

Русские пушки на буллитах. Наши парни «перестреляли» финнов Крутой хоккей в Ярославле.