Ялонен: второй гол без вратаря — хороший знак для сборной Финляндии

Главный тренер сборной Финляндии Юкка Ялонен подвёл итоги проигранного матча с Россией (2:3 Б) в дебютном матче Шведских хоккейных игр.



«Оба вратаря сыграли хорошо. Я считаю, что они очень хорошие голкиперы и равны по силе.



Я очень доволен сегодняшней игрой с нашей стороны, мы очень хорошо боролись, здорово начали игру, забросили быструю шайбу. Конечно, второй гол без вратаря — это очень хороший знак для нас. Мы проиграли игру, но я очень доволен тем, как мы играли, у нас сегодня на льду было много молодых ребят, это большой опыт для них — сыграть 60 минут, овертайм и буллиты. Это новый опыт, и это очень хорошо для всех наших хоккеистов, многие действовали хорошо сегодня», — приводит слова специалиста ТАСС.

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