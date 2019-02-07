В матче со Швецией ворота сборной России будет защищать Игорь Бобков

Голкипер Игорь Бобков будет защищать ворота сборной России в игре Евротура с командой Швеции, сообщил главный тренер российской национальной команды Илья Воробьёв. Игра Россия — Швеция состоится 9 февраля, начало матча — в 17:30 мск.



Сегодня, 7 февраля, сборная России обыграла Финляндию в первом матче Шведских хоккейных игр, встреча завершилась со счётом 3:2 Б. Ворота российской национальной команды защищал 20-летний Илья Коновалов, отразивший 21 бросок из 23.



Счёт во встрече был открыт уже на 29-й секунде, заброшенной шайбой отметился нападающий финской команды Нико Оямяки. На 5-й минуте подопечные Ильи Воробьёва сумели восстановить равновесие на табло, гол в свой актив записал Илья Михеев. Второй период прошёл без голов. На 45-й минуте сборная России сумела выйти вперёд — точный бросок удался Михееву, оформившему дубль. За семь секунд до конца основного времени финны сумели сравнять счёт — кистевым броском в девятку угодил Микко Лехтонен. В овертайме голов забито не было, а в серии буллитов сильнее оказалась команда россиян, победный бросок реализовал Дмитрий Кагарлицкий.

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