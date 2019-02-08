Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей /

38 сейвов Василевского не помогли «Тампе» обыграть «Сент-Луис»

38 сейвов Василевского не помогли «Тампе» обыграть «Сент-Луис»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» на домашнем льду уступил в овертайме «Сент-Луис Блюз» — 0:1. Единственную шайбу на 65-й минуте игры забросил Брэйден Шенн.

Российский нападающий «блюзменов» Владимир Тарасенко отметился результативной передачей. Также на его счету показатель полезности «+1», 2 броска в створ и 2 блок-шота за 21.23 на льду (3.19 – в большинстве). У Ивана Барбашёва бросок и 2 силовых приёма за 9.58 (1.25 – в меньшинстве).

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский был признан первой звездой встречи. Он отразил 38 бросков из 39. На счету Никиты Кучерова показатель полезности «-1», 2 минуты штрафа, 2 броска и блок-шот за 21.50. Михаил Сергачёв сыграл 13.37.

В параллельной встрече «Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Детройт Ред Уингз» — 4:3.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 февраля 2019, пятница. 03:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0 : 1
0:0, 0:0, 0:0, 0:1
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 – Шенн (Парэйко, Тарасенко) – 64:01 (3x3)
НХЛ - регулярный чемпионат
08 февраля 2019, пятница. 03:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
3 : 4
1:0, 0:3, 2:1
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 – Нюквист (Абделкейдер, Ларкин) – 11:19 (5x5), 1:1 – Маршессо (Карлссон, Миллер) – 22:04 (5x4), 1:2 – Карлссон (Штястны, Шмидт) – 27:08 (5x5), 1:3 – Маршессо (Шмидт, Энгелланд) – 30:22 (5x5), 2:3 – Расмуссен (Нильсен, Грин) – 44:41 (5x4), 2:4 – Макнэбб – 51:07 (5x5), 3:4 – Ванек (Расмуссен, Ларкин) – 59:57 (6x5)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент