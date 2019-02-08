38 сейвов Василевского не помогли «Тампе» обыграть «Сент-Луис»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» на домашнем льду уступил в овертайме «Сент-Луис Блюз» — 0:1. Единственную шайбу на 65-й минуте игры забросил Брэйден Шенн.

Российский нападающий «блюзменов» Владимир Тарасенко отметился результативной передачей. Также на его счету показатель полезности «+1», 2 броска в створ и 2 блок-шота за 21.23 на льду (3.19 – в большинстве). У Ивана Барбашёва бросок и 2 силовых приёма за 9.58 (1.25 – в меньшинстве).

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский был признан первой звездой встречи. Он отразил 38 бросков из 39. На счету Никиты Кучерова показатель полезности «-1», 2 минуты штрафа, 2 броска и блок-шот за 21.50. Михаил Сергачёв сыграл 13.37.

В параллельной встрече «Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Детройт Ред Уингз» — 4:3.