Уилсон подрался с Коулом, вступившись за Кузнецова

В третьем периоде матча между «Вашингтон Кэпиталз» и «Колорадо Эвеланш» произошёл интересный эпизод. Защитник «лавин» Ян Коул не по правилам атаковал российского форварда «столичных» Евгения Кузнецова, который после этого с трудом поднялся со льда. Россиянин в этой встрече набрал 3 очка (2+1).



За партнёра вступился тафгай «Вашингтона» Том Уилсон, который подрался с Коулом, разбив тому лицо. За атаку Кузнецова Коул получил пятиминутный штраф, к которому прибавились удаление за драфку (5 минут) и штраф до конца игры. Кузнецов самостоятельно вернулся на скамейку запасных, а потом был отправлен в раздевалку для прохождение обязательного теста на наличие симптомов сотрясения.

Видео можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.