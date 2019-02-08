Задоров: Овечкин — самый великий снайпер в истории хоккея

Защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров поделился мнением об игре капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Выходя против сильнейших команд вроде „Вашингтона“ или „Питтсбурга“, „Нэшвилла“, „Виннипега“ чувствуется другой эмоциональный фон, хотя это не означает, что я меньше настроен или собран перед матчем с любой другой командой. Лично для меня интереснее не командные дуэли, а всё-таки личные, когда приходится играть против конкретных игроков вроде того же Овечкина. Речь идёт о лучшем игроке в истории российского хоккея. Когда оказываешься вместе с ним на льду, пытаешься держать его в поле зрения, чтобы сыграть ближе, не дать ему бросить. Всё равно у него стремительный бросок, для которого ему не нужно много времени — об этом всегда нужно помнить.

Бросок Овечкина сделал его самым великим, на мой взгляд, снайпером в истории хоккея. Можно вспомнить, сколько забил Уэйн Гретцки, у которого вообще космическая статистика. Но Гретцки всё же следует назвать плеймейкером. Бретт Халл тоже забивал невероятно много, но в моих глазах на звание величайшего снайпера тянет именно Овечкин", — цитирует Задорова официальный сайт НХЛ.