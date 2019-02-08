Скабелка: Боченски завтра выходит на лёд, с Фрэттином тоже ничего страшного

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка рассказал о состоянии травмированных игроков, а также поделился мнением о подготовке к плей-офф.

«Хорошо отдохнули — у нас была такая возможность в эти два дня. Ребята нормально отдохнули. По травмированным — Брэндон Боченски завтра на лёд выходит, Мэттью Фрэттин завтра, наверное, пропустит, но тоже вроде ничего там страшного. Единственное, по Кертису Валку: он только к играм плей-офф, наверное, восстановится.

У нас сейчас Доминик Граховина приехал, ему нужна игровая практика. Он восстанавливается без медицинского вмешательства. Зависит от него. Ему в принципе больше уже ничего не мешает, поэтому, думаю, в ближайшее время он уже наденет амуницию, как говорится, и приступит к полноценным тренировкам в команде.

Я уже говорил, что мы, в общем-то, с каждой игрой готовимся к плей-офф. Поэтому любой матч для нас важен. Конечно, пауза нужна была. Она нужна была, во-первых, потому, что у нас было семь игр через день. И сейчас будет шесть матчей опять через день. Нужно было время, чтобы восстановится. Поэтому важная пауза, конечно», — цитирует Скабелку Sports.kz.