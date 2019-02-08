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Розыгрыш билетов на матч КХЛ «Спартак» — «Динамо» (Москва)

Розыгрыш билетов на матч КХЛ «Спартак» — «Динамо» (Москва)
Хоккей / КХЛ

«Чемпионат» в «Телеграме» запустил конкурс, в котором разыгрываются три пары билетов на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Спартак» — «Динамо» (Москва).

Для того чтобы претендовать на получение билетов, необходимо подписаться на наш телеграм-канал, нажать кнопку «Участвую!» под постом о розыгрыше и ждать итогов жеребьёвки. Итоги конкурса будут подведены 10 февраля в 15:35 мск.

Матч «Спартак» — «Динамо» (Москва) состоится 11 февраля в Москве. Начало игры — в 19:30 мск.

«Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, московская команда набрала 65 очков в 56 матчах. Красно-белые располагаются на шестом месте на Западе, подопечные Алексея Жамнова набрали 64 очка в 57 играх.

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