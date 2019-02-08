Никонцев: такое обновление состава на Евротур — аванс для многих из нас

Нападающий «Спартака» и сборной России Анатолий Никонцев рассказал о задачах на третий этап Евротура — Шведские хоккейные игры. Вчера, 7 февраля, подопечные Ильи Воробьёва обыграли в Ярославле финнов (3:2 Б), следующие матчи турнира национальная команда проведёт в Стокгольме.



Календарь Еврохоккейтура-2018/19



«Понятно, что такое обновление состава на Евротур — это аванс для многих из нас. Поэтому в Швеции все мы будем биться за место в национальной команде, убеждать тренеров, что готовы выступать за неё не на одном турнире. Для этого нужно как минимум показать хороший результат — выиграть нынешний этап», — приводят слова Никонцева «Известия».

После семи матчей сборная России занимает первое место, набрав 16 очков. Финны располагаются на втором месте, отставая на пять очков.