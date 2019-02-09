Фёгеле: у «Каролины» важный отрезок сезона, мы верим и идём шаг за шагом

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Уоррен Фёгеле поделился впечатлениями от выигрыша в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:0) и отметил значение победы. Напомним, Фёгеле отметился в игре заброшенной шайбой и был признан второй звездой матча.



«Все в команде знают, какой важный отрезок сезона сейчас идёт. Так что все друг в друга верят, ложатся под шайбы и делают другие маленькие и простые вещи, не позволяющие сопернику забивать. Мы верим в себя и идём шаг за шагом», — приводит слова форварда официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Все голы были забиты в третьем периоде. Счёт на 47-й минуте открыл Фёгеле. В концовке отличился второй номер драфта-2018 Андрей Свечников, поразив пустые ворота. Россиянин забросил 14-ю шайбу в сезоне. Также пустые ворота поразил Брок Макгинн.

Гол Свечникова и шат-аут Мразека помогли «Каролине» обыграть «Рейнджерс»