Рутерфорд: Кросби — совершенный универсал, его время пройдёт не скоро

Генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Джим Рутерфорд поделился мнением об игре форварда Сидни Кросби.



«Нахожусь рядом несколько лет, и Кросби не перестаёт впечатлять. То, что он делает, сложно объяснить словами. Он просто один из величайших лидеров, скромен и не воспринимает успех как должное. Он очень здорово обращается с людьми как в клубе, так и в команде.



Всегда замечаю, что от успешных людей ждут, когда они упадут. Поэтому, наверное, спрашивают: «Его время прошло?». Могу сказать, что оно пройдет не скоро. Когда люди говорят о лучшем хоккеисте, то в первую очередь смотрят на очки. Но в хоккее нет человека, способного играть так сильно в обеих сторонах площадки. Он самый совершенный универсал лиги. Он здесь давно и будет еще долго», — цитирует Рутерфорда официальный сайт лиги.

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