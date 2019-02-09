Карлссон: «Барыс» хочет сохранить второе место на Востоке, хорошее достижение

Голкипер «Барыса» Хенрик Карлссон поделился мнением о выступлении команды в нынешнем сезоне.

«Мы добились второго места на Востоке — это, безусловно, хорошее достижение, и теперь мы хотим его сохранить. Постараемся играть ответственно и хорошо, забраться выше, и это хороший задел: начнём дома.

Весь сезон тренерский штаб работал над тем, чтобы выстроить хорошую систему. И в последние два-три месяца, считаю, у нас это получается, система работает. Меньшинство, «пять на пять» — надёжнее. Это помогает и мне. И придаёт уверенность всей команде. Мы знаем, что можем обороняться. Пока все идёт отлично. У меня всё хорошо. Команда проводит отличный сезон, нужно оставаться сосредоточенными на том, чтобы играть в лучший хоккей в плей-офф", — цитирует Карлссона Sports.kz.