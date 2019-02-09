Никонцев: у Шипачёва и Кагарлицкого свои комбинации, подстраиваюсь под них

Нападающий сборной России Анатолий Никонцев прокомментировал поражение в матче с командой Швеции (2:4) на третьем этапе Евротура.

«С Шипачёвым и Кагарлицким успели провести одну тренировку до турнира. У них есть свои наигранные комбинации, подстраиваюсь под них — какое-то взаимодействие уже нашли. В эпизоде с голов поменяли розыгрыш большинства, встали в зоне по-другому. Я встал на пятак, удалось забить. Конечно, если бы победили, эмоции от гола сейчас были бы другими. Приятно забить, но самое главное — командный результат, надо выигрывать. К нашивке ассистента нормально отнёсся, я в клубе уже был и ассистентом, и капитаном», — передаёт слова Никонцева корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.