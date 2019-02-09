Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Эспаньол» — «Райо Вальекано». 09 февраля. Смотреть онлайн
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей /

Никонцев: у Шипачёва и Кагарлицкого свои комбинации, подстраиваюсь под них

Никонцев: у Шипачёва и Кагарлицкого свои комбинации, подстраиваюсь под них
Хоккей / Евротур

Нападающий сборной России Анатолий Никонцев прокомментировал поражение в матче с командой Швеции (2:4) на третьем этапе Евротура.

«С Шипачёвым и Кагарлицким успели провести одну тренировку до турнира. У них есть свои наигранные комбинации, подстраиваюсь под них — какое-то взаимодействие уже нашли. В эпизоде с голов поменяли розыгрыш большинства, встали в зоне по-другому. Я встал на пятак, удалось забить. Конечно, если бы победили, эмоции от гола сейчас были бы другими. Приятно забить, но самое главное — командный результат, надо выигрывать. К нашивке ассистента нормально отнёсся, я в клубе уже был и ассистентом, и капитаном», — передаёт слова Никонцева корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.

Урок звёздам КХЛ от игроков из шведской лиги. Для этого и нужен Евротур
Сборная России почти спасла матч со шведами, но дрогнула в концовке.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент