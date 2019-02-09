Светлаков и Рафиков стали лидерами россиян по времени на льду в игре со Швецией

Сборная России проиграла Швеции в матче второго тура Шведских хоккейных игр. Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев льда.

Больше всех времени на льду в составе российской команды провёл Андрей Светлаков (19 минут 35 секунд). Следом расположился Рушан Рафиков (17.35), тройку дополнил Дмитрий Кагарлицкий (17.01). Меньше 10 минут, за исключением Кирилла Слепца, отыграл только Алексей Кручинин (8.03).

Первый период матча выдался безголевым. Первая шайба влетела в ворота Игоря Бобкова на 23-й минуте матча. Том Нильссон бросил от синей линии, Бобкову закрыли обзор, шайба после небольшого рикошета от Микаэля Линдквиста залетела в сетку ворот. Спустя девять минут Эмиль Ларссон удвоил перевес шведской сборной. Подопечным Ильи Воробьёва удалось отыграться в третьем периоде. Через 24 секунды после начала заключительной трети матча Анатолий Никонцев реализовал лишнего, а спустя 10 минут Илья Михеев реализовал буллит. Удержать ничью российской команде не удалось. Якоб Лилья от лицевого борта с разворота шайбу доставил на ползоны, перехватить у россиян не вышло, а Исак Лундстрём с кистей бросил под самую планку. Окончательный счёт установил Фредрик Хандемарк, поразив пустые ворота.