Женская сборная России разгромила Швецию на Турнире шести наций

В заключительном матче группового этапа Турнира шести наций, проходящего в Дмитрове, женская сборная России по хоккею разгромила команду Швеции со счётом 5:0 и вышла в финал, где сыграет со сборной Финляндии.

Швеция — Россия 0:5 (0:1, 0:4, 0:0)

0:1 — Павлова (Сосина, Шибанова, 02:04)

0:2 — Сосина (Пирогова, Дергачёва, 24:23

0:3 — Пирогова (Дергачёва, Штарёва, 30:55)

0:4 — Павлова (Сосина, 31:29)

0:5 — Кадирова (Дюпина, Дергачёва, 35:02)

Видео можно посмотреть также в официальном «твиттере» ФХР.

Сборная России выступает на турнире в следующем составе:



вратари Валерия Меркушева («Динамо», Санкт-Петербург), Надежда Морозова («Бирюса», Красноярск), Валерия Тараканова (СКИФ, Нижегородская область);



защитники Мария Баталова, Анна Шибанова (обе — «Агидель», Уфа), Екатерина Николаева, Анастасия Чистякова («Динамо», Санкт-Петербург), Дарья Зубок, Нина Пирогова («Торнадо», Дмитров), Алина Орлова (СК Горный), Надежда Вольф (СКСО, Екатеринбург), Елена Проворова (СКИФ, Нижегородская область);



нападающие Дарья Белоглазова, Елена Дергачёва, Алёна Старовойтова, Анна Шохина, Алевтина Штарёва (все — «Торнадо», Дмитров), Екатерина Добродеева, Валерия Павлова, Анна Тимофеева (все — «Бирюса», Красноярск), Евгения Дюпина, Диана Канаева («Динамо», Санкт-Петербург), Елизавета Роднова, Ольга Сосина, (обе — «Агидель», Уфа), Фануза Кадирова (СК Горный).