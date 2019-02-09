37 сейвов Варламова не спасли «Колорадо» от поражения в игре с «Айлендерс»

«Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш». Матч завершился со счётом 4:3 ОТ в пользу команды Барри Тротца. Для «лавин» это поражение стало шестым кряду.

Гости лидировали в счёте на протяжении большей части матча. На 11-й минуте первого периода отличился Карл Сёдерберг, а в начале второго периода цели достиг бросок Эрика Джонсона. Хозяева перевернули игру за счёт шайб Джордана Эберле, Джоша Бэйли и Райана Пулока. «Лавинам» удалось перевести игру в овертайм благодаря голу Джей Ти Комфера. Победу «островитянам» принёс точный бросок всё того же Пулока.

Голкипер «Колорадо» Семён Варламов отразил 37 бросков.

В параллельном матче «Филадельфия Флайерз» разгромил «Анахайм Дакс» — 6:2. Самыми результативными игроками матча стали Шон Кутюрье и Фил Варон. Оба забили по одному голу и сделали по две результативные передачи.