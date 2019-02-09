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37 сейвов Варламова не спасли «Колорадо» от поражения в игре с «Айлендерс»

37 сейвов Варламова не спасли «Колорадо» от поражения в игре с «Айлендерс»
Хоккей / НХЛ

«Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш». Матч завершился со счётом 4:3 ОТ в пользу команды Барри Тротца. Для «лавин» это поражение стало шестым кряду.

Гости лидировали в счёте на протяжении большей части матча. На 11-й минуте первого периода отличился Карл Сёдерберг, а в начале второго периода цели достиг бросок Эрика Джонсона. Хозяева перевернули игру за счёт шайб Джордана Эберле, Джоша Бэйли и Райана Пулока. «Лавинам» удалось перевести игру в овертайм благодаря голу Джей Ти Комфера. Победу «островитянам» принёс точный бросок всё того же Пулока.

Голкипер «Колорадо» Семён Варламов отразил 37 бросков.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 февраля 2019, суббота. 21:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
4 : 3
0:1, 1:1, 2:1, 1:0
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 – Сёдерберг (Джонсон, Ньето) – 10:19 (5x5), 0:2 – Джонсон (Сёдерберг, Керфут) – 22:36 (5x5), 1:2 – Эберле (Ли, Нельсон) – 38:13 (5x5), 2:2 – Бейли (Пелеч, Дэл Колл) – 48:03 (5x5), 3:2 – Пулок (Эберле, Нельсон) – 53:57 (4x3), 3:3 – Комфер (Сёдерберг, Уилсон) – 57:15 (5x5), 4:3 – Пулок (Сизикас, Нельсон) – 62:23 (3x3)

В параллельном матче «Филадельфия Флайерз» разгромил «Анахайм Дакс» — 6:2. Самыми результативными игроками матча стали Шон Кутюрье и Фил Варон. Оба забили по одному голу и сделали по две результативные передачи.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 февраля 2019, суббота. 21:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
6 : 2
4:0, 0:1, 2:1
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 – Вароне – 02:44 (5x5), 2:0 – Кутюрье (Хег, Вароне) – 10:24 (5x5), 3:0 – Раффль (Лотон, Макдональд) – 11:44 (4x5), 4:0 – Линдблом (Кутюрье, Ворачек) – 17:46 (5x5), 4:1 – Хенрик (Ритчи, Гецлаф) – 20:51 (5x4), 4:2 – Ритчи (Гецлаф, Ракелль) – 44:57 (5x4), 5:2 – Патрик (Кутюрье, Конечны) – 52:15 (5x4), 6:2 – Конечны (Санхайм, ван Римсдайк) – 58:49 (5x5)
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