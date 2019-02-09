«Миннесота» переиграла «Нью-Джерси», Шнайдер не может победить больше года

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз» на домашнем льду уступил «Миннесоте Уайлд» — 2:4.

В составе победителей отличились Маркус Фолиньо, Зак Паризе, Йоэль Эрикссон Эк и Люк Канин. За «дьяволов» заброшенными шайбами отметились Бретт Сени и Йеспер Братт.

Вратарь «Нью-Джерси» Кори Шнайдер снова потерпел поражение. 32-летний американец, восстановившийся после травмы, из-за которой пропустил 17 игр, не смог выиграть ни одного матча в этом сезоне. Американский вратарь в сезоне-2018/19 потерпел восемь поражений в 11 матчах, а ещё трижды Шнайдер не заканчивал встречу из-за того, что его меняли. Общая серия поражений «дьяволов» в матчах, когда на льду появлялся Шнайдер, достигла 20 матчей. В последний раз Кори одержал победу 27 декабря 2017 года в игре с «Детройт Ред Уингз».

В параллельном матче «Баффало Сэйбрз» сломил сопротивление «Детройт Ред Уингз» — 3:1.

В составе победителей по голу в активе Конора Шири, Кейси Миттельштатда и Кайла Окпосо.