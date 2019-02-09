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«Миннесота» переиграла «Нью-Джерси», Шнайдер не может победить больше года

«Миннесота» переиграла «Нью-Джерси», Шнайдер не может победить больше года
Хоккей / НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз» на домашнем льду уступил «Миннесоте Уайлд» — 2:4.

В составе победителей отличились Маркус Фолиньо, Зак Паризе, Йоэль Эрикссон Эк и Люк Канин. За «дьяволов» заброшенными шайбами отметились Бретт Сени и Йеспер Братт.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 февраля 2019, суббота. 21:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
2 : 4
1:1, 0:2, 1:1
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 – Сени (Батчер) – 06:57 (5x5), 1:1 – Фолиньо (Пэтерин, Канин) – 12:19 (5x5), 1:2 – Паризе (Сутер) – 24:34 (5x4), 1:3 – Эрикссон Эк (Бродин, Фолиньо) – 35:07 (5x5), 2:3 – Братт (Сиверсон) – 43:56 (5x5), 2:4 – Канин – 47:40 (5x5)

Вратарь «Нью-Джерси» Кори Шнайдер снова потерпел поражение. 32-летний американец, восстановившийся после травмы, из-за которой пропустил 17 игр, не смог выиграть ни одного матча в этом сезоне. Американский вратарь в сезоне-2018/19 потерпел восемь поражений в 11 матчах, а ещё трижды Шнайдер не заканчивал встречу из-за того, что его меняли. Общая серия поражений «дьяволов» в матчах, когда на льду появлялся Шнайдер, достигла 20 матчей. В последний раз Кори одержал победу 27 декабря 2017 года в игре с «Детройт Ред Уингз».

В параллельном матче «Баффало Сэйбрз» сломил сопротивление «Детройт Ред Уингз» — 3:1.

В составе победителей по голу в активе Конора Шири, Кейси Миттельштатда и Кайла Окпосо.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 февраля 2019, суббота. 21:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
3 : 1
0:0, 3:1, 0:0
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 – Шири – 21:15 (5x5), 2:0 – Миттельштадт (Айкел, Далин) – 30:05 (5x4), 2:1 – Ларкин (Ванек, Атанасиу) – 37:14 (5x4), 3:1 – Окпосо (Ристолайнен, Родригес) – 39:29 (5x4)
«Нью-Джерси» потерпел 19-е поражение подряд с Кори Шнайдером в воротах
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