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«Лос-Анджелес» в результативном матче проиграл «Бостону»

«Лос-Анджелес» в результативном матче проиграл «Бостону»
Хоккей / НХЛ

«Бостон Брюинз» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз». Матч завершился со счётом 5:4 ОТ в пользу команды Брюса Кэссиди.

Первый период в матче выдался безголевым. События начали развиваться стремительным образом с 25-й минуты матча, когда защитник «мишек» Чарли Макэвой открыл счёт. Ещё до перерыва гостям удалось не только отыграться, но и повести самим. Отличились Алекс Иафалло и Анже Копитар. Подопечным Брюса Кэссиди удался стремительный спурт в начале третьего периода. Шайбы Дантона Хайнена, Давида Крейчи и Брэда Маршана уложились в 202 секунды. Однако гостям удалось найти ответ в виде точных бросков Нейта Томпсона и экс-защитника «Сочи» Оскара Фантенберга. Победу «Бостону» принёс Патрис Бержерон, отличившийся в овертайме. Канадский форвард реализовал удаление Ильи Ковальчука.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 февраля 2019, суббота. 21:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
5 : 4
0:0, 1:2, 3:2, 1:0
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 – Макэвой (Бержерон, Хайнен) – 24:38 (5x5), 1:1 – Иафалло (Мартинес, Кемпе) – 28:13 (5x4), 1:2 – Копитар (Браун, Фанёф) – 34:02 (5x5), 2:2 – Хайнен (Макэвой, Маршан) – 43:27 (5x5), 3:2 – Крейчи (Крюг, Пастрняк) – 44:57 (5x5), 4:2 – Маршан (Бержерон) – 46:49 (4x5), 4:3 – Томпсон (Лайпсик) – 49:19 (5x5), 4:4 – Фантенберг (Даути, Тоффоли) – 55:13 (5x5), 5:4 – Бержерон (Крюг) – 62:34 (4x3)
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