Гол Радулова не спас «Даллас» от поражения в выездном матче с «Аризоной»

«Аризона Койотс» победил «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Хила Ривер-Арена» в Глендейле и закончилась со счётом 3:2 (1:0, 1:0, 1:2) в пользу хозяев. Таким образом, «Койотс» прервали серию из пяти поражений.

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Главным героем встречи стал форвард «Аризоны» Алекс Гальченюк, который набрал 3 (2+1) очка. В активе вратаря хозяев Дарси Кемпера 33 сейва. Голами в составе «Далласа» отметились Бретт Ритчи и Александр Радулов.

Российский нападающий «Старз» Денис Гурьянов провёл на льду 11 минут 1 секунду, нанёс три броска в створ ворот и совершил 2 силовых приёма. Голкипер Антон Худобин отразил 35 бросков из 38.

Видео гола Радулова также доступно на официальном сайте НХЛ.