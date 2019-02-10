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Гол Радулова не спас «Даллас» от поражения в выездном матче с «Аризоной»

Гол Радулова не спас «Даллас» от поражения в выездном матче с «Аризоной»
Хоккей / НХЛ

«Аризона Койотс» победил «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Хила Ривер-Арена» в Глендейле и закончилась со счётом 3:2 (1:0, 1:0, 1:2) в пользу хозяев. Таким образом, «Койотс» прервали серию из пяти поражений.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал форвард «Аризоны» Алекс Гальченюк, который набрал 3 (2+1) очка. В активе вратаря хозяев Дарси Кемпера 33 сейва. Голами в составе «Далласа» отметились Бретт Ритчи и Александр Радулов.

Российский нападающий «Старз» Денис Гурьянов провёл на льду 11 минут 1 секунду, нанёс три броска в створ ворот и совершил 2 силовых приёма. Голкипер Антон Худобин отразил 35 бросков из 38.

Видео гола Радулова также доступно на официальном сайте НХЛ.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 февраля 2019, воскресенье. 00:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
3 : 2
1:0, 1:0, 1:2
Даллас Старз
Даллас
1:0 – Голигоски (Гальченюк, Истерли) – 08:49 (5x4), 2:0 – Гальченюк (Казинс, Голигоски) – 35:30 (5x5), 3:0 – Гальченюк (Келлер) – 43:38 (5x5), 3:1 – Ритчи (Хинц, Хейсканен) – 56:21 (5x5), 3:2 – А. Радулов (Клингберг, Бенн) – 56:48 (5x5)
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