«Торонто» и «Сан-Хосе» добились выездных побед
10 февраля 2019, 06:29
Хоккей
/ НХЛ
«Торонто Мэйпл Лифс» победил «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене « Белл-центр» в Монреале и закончилась со счётом 4:3 ОТ (2:1, 0:1, 1:1, 1:0) в пользу гостей. Для «Мэйпл Лифс» эта победа стала четвёртой кряду.
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19
Победную шайбу в овертайме забросил
Джон Таварес. Двумя результативными передачами отметился защитник Морган Райлли. Голкипер гостей отразил 35 бросков из 38. Фредерик Андерсен
Российский защитник «Торонто»
Никита Зайцев провёл на льду 20 минут 2 секунды, заблокировал пять бросков и забросил шайбу.
В параллельном матче «Сан-Хосе Шаркс» в гостях уверенно обыграл «Эдмонтон Ойлерз» — 5:2 (2:0, 1:1, 2:1). Хет-трик в составе победителей оформил форвард
Кевин Лабанк.
НХЛ - регулярный чемпионат
10 февраля 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
, 1:0 – Шоу (Питри, Доми) – 00:51 (5x5) , 1:1 – Юнссон (Хайман) – 02:20 (5x5) , 1:2 – Зайцев (Линдхольм, Райлли) – 04:42 (5x5) , 2:2 – Татар (Уэбер, Прайс) – 21:13 (5x5) , 3:2 – Галлахер (Доми, Шоу) – 47:24 (5x4) , 3:3 – Нюландер (Таварес) – 48:35 (5x5) 3:4 – Таварес (Марнер, Райлли) – 62:17 (3x3)
НХЛ - регулярный чемпионат
10 февраля 2019, воскресенье. 03:00 МСК
, 0:1 – Лабанк (Торнтон, Сёренсен) – 10:39 (5x5) , 0:2 – Кейн (Донской, Гертл) – 12:18 (5x5) , 0:3 – Лабанк (Майер, Кейн) – 26:10 (5x4) , 1:3 – Ньюджент-Хопкинс (Чиассон) – 32:00 (5x4) , 1:4 – Лабанк (Торнтон, Диллон) – 41:36 (5x5) , 1:5 – Гертл – 44:24 (5x5) 2:5 – Кассиан (Ларссон) – 54:03 (5x5)
«Монреаль» — «Торонто»: Зайцев забросил вторую шайбу в сезоне