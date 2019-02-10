«Торонто» и «Сан-Хосе» добились выездных побед

«Торонто Мэйпл Лифс» победил «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене « Белл-центр» в Монреале и закончилась со счётом 4:3 ОТ (2:1, 0:1, 1:1, 1:0) в пользу гостей. Для «Мэйпл Лифс» эта победа стала четвёртой кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Победную шайбу в овертайме забросил Джон Таварес. Двумя результативными передачами отметился защитник Морган Райлли. Голкипер гостей Фредерик Андерсен отразил 35 бросков из 38.

Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев провёл на льду 20 минут 2 секунды, заблокировал пять бросков и забросил шайбу.

В параллельном матче «Сан-Хосе Шаркс» в гостях уверенно обыграл «Эдмонтон Ойлерз» — 5:2 (2:0, 1:1, 2:1). Хет-трик в составе победителей оформил форвард Кевин Лабанк.