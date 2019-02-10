Гол Маршана в меньшинстве — в видеообзоре матча «Бостон» — «Лос-Анджелес»

«Бостон Брюинз» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз». Матч завершился со счётом 5:4 ОТ в пользу команды Брюса Кэссиди.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Первый период в матче выдался безголевым. События начали развиваться стремительным образом с 25-й минуты матча, когда защитник «мишек» Чарли Макэвой открыл счёт. Ещё до перерыва гостям удалось не только отыграться, но и повести самим. Отличились Алекс Иафалло и Анже Копитар. Подопечным Брюса Кэссиди удался стремительный спурт в начале третьего периода. Шайбы Дантона Хайнена, Давида Крейчи и Брэда Маршана уложились в 202 секунды. Однако гостям удалось найти ответ в виде точных бросков Нейта Томпсона и экс-защитника «Сочи» Оскара Фантенберга. Победу «Бостону» принёс Патрис Бержерон, отличившийся в овертайме. Канадский форвард реализовал удаление Ильи Ковальчука.

Видеообзор матча также доступен на «Чемпионате».