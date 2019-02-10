«Вашингтон» — «Флорида»: ужасная ошибка Кемпны привела к голу

«Флорида Пантерз» победил «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне и закончилась со счётом 5:4 ОТ (2:0, 1:2, 1:2, 1:0) в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

В начале третьего периода при счёте 3:2 в пользу «Пантерз» защитник Михал Кемпны допустил ошибку. 28-летний хоккеист упал на своей синей линии, позволив Евгению Дадонову убежать к воротам Брейдена Холтби. Бросок россиянина голкипер «столичных» отразил, но с добиванием Дерика Брассара справиться не сумел. Для Брассара эта шайба стала первой в составе «Флориды» после обмена из «Питтсбург Пингвинз».

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»