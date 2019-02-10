Три очка Панарина и 20 сейвов Бобровского помогли «Коламбусу» победить «Вегас»

«Коламбус Блю Джекетс» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегас Голден Найтс». Матч завершился со счётом 4:3 в пользу команды Джона Тортореллы. Для «Блю Джекетс» эта победа стала третьей кряду.

Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата НХЛ сезона-2018/19

Главным героем матча стал нападающий «мундиров» Кэм Аткинсон. Американский форвард оформил дубль за три минуты в концовке третьего периода. Российский нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин отметился заброшенной шайбой и двумя результативными передачами, став самым результативным игроком матча. Его соотечественник Сергей Бобровский отразил 20 бросков. Форвард «Вегаса» Валентин Зыков провёл на льду меньше 10 минут (07.52) и не набрал очков.