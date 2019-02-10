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Три очка Панарина и 20 сейвов Бобровского помогли «Коламбусу» победить «Вегас»

Три очка Панарина и 20 сейвов Бобровского помогли «Коламбусу» победить «Вегас»
Хоккей / НХЛ

«Коламбус Блю Джекетс» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегас Голден Найтс». Матч завершился со счётом 4:3 в пользу команды Джона Тортореллы. Для «Блю Джекетс» эта победа стала третьей кряду.

Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата НХЛ сезона-2018/19

Главным героем матча стал нападающий «мундиров» Кэм Аткинсон. Американский форвард оформил дубль за три минуты в концовке третьего периода. Российский нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин отметился заброшенной шайбой и двумя результативными передачами, став самым результативным игроком матча. Его соотечественник Сергей Бобровский отразил 20 бросков. Форвард «Вегаса» Валентин Зыков провёл на льду меньше 10 минут (07.52) и не набрал очков.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 февраля 2019, воскресенье. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
3 : 4
2:1, 0:1, 1:2
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 – Андерсон (Джонс, Дженнер) – 04:04 (5x5), 1:1 – Шмидт (Маршессо, Смит) – 04:36 (5x5), 2:1 – Меррилл (Карлссон, Смит) – 17:49 (4x5), 2:2 – Панарин (Бьёркстранд, Харрингтон) – 35:31 (5x5), 3:2 – Икин (Белльмар, Миллер) – 49:21 (5x5), 3:3 – Аткинсон (Панарин, Дюбуа) – 54:48 (5x5), 3:4 – Аткинсон (Веренски, Панарин) – 57:21 (5x4)
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